Morte Papa Francesco, l'omaggio della UEFA: un minuto di silenzio fino al 1° maggio

. Come annunciato,(prima del calcio d'inizio delle semifinali di Youth League e Women's Champions League di questa settimana, nonché delle semifinali di Champions League).Dopo la scomparsa di Bergoglio, il numero uno della UEFAaveva così espresso il proprio pensiero per il Santo Padre: "Papa Francesco è stato un faro di speranza per tutta l'umanità in questi tempi di guerra e difficoltà. Un'umanità che ora rimarrà orfana di quella voce – instancabile e potente – che si è sempre levata in difesa dei poveri, degli umili e dei vulnerabili per invocare rispetto, accettazione e uguaglianza e per implorare una pace che sembrava sempre lontana, eppure sempre più desiderata dal cuore del mondo".

UEFA will hold a moment of silence in memory of His Holiness the Pope Francis before the kick-off of this week’s Youth League and Women’s Champions League semi-finals, as well as our men’s club competition semis taking place 29 April-1 May. pic.twitter.com/pkfsnfOHyE