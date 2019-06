Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio profilo Twitter, anche il Real Madrid ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Antonio Reyes, deceduto tragicamente e improvvisamente questa mattina in un incidente stradale. Questa la nota dei Blancos: "Il Real Madrid esprime profonda costernazione e tristezza per la morte del nostro ex giocatore Antonio Reyes. Il club vuole esprimere le sue più sentite condoglianze ai parenti, amici e compagni di Reyes, unendosi nell'immenso dolore della sua perdita. Allo stesso modo, estende le condoglianze al suo attuale club, l'Extremadura UD".