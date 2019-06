Una morte improvvisa, che ha lasciato senza parole tutto il mondo del calcio: la scomparsa di, deceduto ieri in un incidente stradale, ha commosso il mondo del calcio. Tantissimi i messaggi di ex compagni ed avversari, a cui si è aggiunto il minuto di silenzio prima della finale di Champions League di ieri. Il figlio,, gli ha dedicato un pensiero attraverso un post su Instagram: "Questo è l'ultimo momento che abbiamo trascorso insieme, papà. Questo giorno mi hai dato consigli como facevi sempre, per me è un giorno molto duro! Sono stato e sarò sempre orgoglioso di te, non abbiamo passato insieme tutto il tempo che avremmo voluto, ma solo io e te sappiamo quanto ci siamo voluti bene! So che dal cielo mi curerai e non ti dimenticherò mai! Ti voglio bene papà!! Grazie a tutti per i messaggi che sto ricevendo!".