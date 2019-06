Due giorni dopo la morte di Josè Antonio, il ricordo dell'ex giocatore è più vivo che mai. Difficile superare un dolore così forte per la famiglia, per chi è sempre stato vicino a lui. Dopo le parole del figlio, anche la moglieha ricordato il marito con una lettera attraverso il suo profilo Instagram: "Amore mio, non posso sopportare questo dolore. Ti porti con me la mia voglia di vivere.. E sarebbe un arrivederci, perchè io e te saremo per sempre insieme.. Aiutami a crescere le nostre bambine. Dammi forza, perchè ora non ce l’ho. Mi guarderai dagli occhi di Noelia e sorriderai con me sul viso di Triana. Ti amo e ti amerò per sempre".