Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca #Vialli pic.twitter.com/zwqmLHyQna — U.S. Cremonese (@USCremonese) January 6, 2023

Il cordoglio per lapervade il mondo del calcio. Tra le società più legate a lui c'è lae di cui ha scritto pagine importanti, partecipando da protagonista alla, dopo più di mezzo secolo di assenza dalla massima serie. Gianluca aveva raccontato il suo legame con questa piazzaper sostenere la squadra nella sfida di campionato contro il Sassuolo.Vialliil 9 luglio 1964. Tra le vie di quella città dà i primi calci al pallone e tra oratorio e cortile coltiva il sogno di calcare grandi palcoscenici. Dalarrivacresce nelle giovanili, fino all'. Con i colori della sua città fa magie, contribuendo allaIl legame tra Vialli e la Cremonese era tornato alla luce recentemente, in occasione della, quando eraper assistere da tifoso alla gara di Serie A. Una presenza che aveva trasmesso emozioni alla squadra, tanto che, informato dalla stampa della presenza di Vialli,. Un'emozione che lega indissolubilmente