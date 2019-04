Aragorn ne il Signore degli Anelli, Diego Alatriste de Il destino di un guerriero, Tony Lip in Green Book. Il tre volte candidato all'Oscar (proprio con Green Book, oltre che con La promessa dell'assassino e Captain Fantastic) Viggo Mortensen, nato a New York, è un grande appassionato di calcio, tifoso del San Lorenzo (foto vamolopibe.wordpress.com).



La passione per il club argentino ha rischiato di farlo finire male, nel 2006, a Madrid: "Ero alla Puerta dl Sol, con la maglia del San Lorenzo e a Madrid quelli che mi vedevano con quei colori pensavano fosse del Barcellona, quando un gruppo di tifosi iniziò a insultarmi e a colpirmi. Io avevo una borsa con due bottiglie di vino, ne spezzai una in testa a uno e scappai".