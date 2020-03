Tragedia ieri a Porto Potenza Picena (in provincia di Macerata), dove è morto Antonio Martiniello. Il 31enne ex arbitro è stato travolto da un treno nei pressi della stazione, dove si era diretto inseguito dai Carabinieri, che si erano presentati al suo domicilio per arrestarlo perché era evaso dagli arresti domiciliari a cui era stato condannato per stalking nei confronti della sua ex compagna.



Era il primo arbitro colpito da un provvedimento di Daspo (per un mese), dopo aver colpito con una testata il portiere Matteo Ciccioli al termine della partita di Seconda Categoria tra il Borgo Mogliano e il Montottone a inizio febbraio.



La dinamica di quanto successo ieri è al vaglio degli inquirenti. Come si legge sul Corriere dello Sport, nessuna ipotesi viene scartata: potrebbe essere stato solo un tragico, fatale incidente ma gli investigatori non escludono nulla, tenendo ben presente anche la possibilità di un gesto volontario.