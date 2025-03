Morto il calciatore eroe: Andrej Lazarov ha provato a salvare le vittime dall’incendio della discoteca in Macedonia

Non ce l'ha fattaSabato notte, tra cui, che ha cercato di salvare più persone possibili. Le fiamme che, secondo il governo, sarebbero divampate a causa dei «dispositivi pirotecnici sul palco», non hanno lasciato scampo ai ragazzi accorsi per la serata.Lazarov è morto csubito trasportato in ospedale in gravi condizioni, il 25enne è decedutocome confermato dl suo club, lo, che lo aveva acquistato a settembre dai croati del Gorica.

La squadra di, la capitale della Macedonia del Nord, che milita nella massima divisione del Paese, ha annunciato sui social: "È con profondo dolore e immensa tristezza che condividiamo la notizia che il nostro calciatore, Andrej Lazarov, rientra tra le vittime del tragico incendio verificatosi a Kocani. Da eroe quale era, Lazarov ha perso la vita nel tentativo di aiutare gli altri a fuggire dalla zona devastata dall’incendio. È morto soffocato dal fumo mentre cercava di salvare vite umane, dimostrando coraggio e umanità fino all’ultimo momento. Il suo atto eroico rimarrà per sempre nella nostra memoria. È una testimonianza del suo nobile carattere e del suo grande cuore. Si tratta di una perdita enorme per il nostro club, per i suoi compagni di squadra e per l’intera comunità calcistica. Non bastano le parole per descrivere il dolore che proviamo in questi momenti, a causa di questa tragedia, una delle più grandi che abbiano mai colpito il nostro club nella sua storia. Il ricordo di Andrej vivrà per sempre nei nostri cuori".