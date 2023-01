Il leggendario chitarrista rock Jeff Beck, che di recente aveva inciso un album con Johnny Depp, è morto a 78 anni per una forma letale di meningite batterica: "Per conto della famiglia è con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Jeff", ha annunciato la pagina Twitter del musicista britannico. Dopo gli Yardbirds, dove militare per 20 mesi, nel 1966 fonda una nuova band chiamata Jeff Beck Group, con la prima formazione che vede Rod Stewart alla voce e Ron Wood al basso (diventerà poi la seconda chitarra dei Rolling Stones), dando vita di fatto al genere heavy metal. Quindi negli anni ’70 l’incontro col jazz.



NO AGLI STONES - Sono anche quelli del clamoroso rifiuto ai Rolling Stones, quando Jeff disse no alla band di Mick Jagger e Keith Richards che cercava un sostituto per Mick Taylor: “Sarei diventato ricco, ma non felice”. Col suo tono, presenza fisica e volume, Beck aveva ridefinito la musica per chitarra negli anni Sessanta e influenzato movimenti come l'heavy metal, il jazz rock e il punk.