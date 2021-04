Samuele De Paoli è stato trovato morto mercoledì mattina da un runner nelle campagne di Sant'Andrea delle Fratte, alle porte di Perugia. Il 22enne ex calciatore del Bastia 1924 (Eccellenza umbra) aveva litigato violentemente con una trans brasiliana di 43 anni, Hudson Pinheiro Reis Duarte detta Patrizia, ora indagata a piede libero per omicidio preterintenzionale. Interrogata per cinque ore, ha assicurato di non conoscere Samuele.



Il suo avvocato Francesco Gatti spiega: "E' scappata perché era terrorizzata dopo essere stata aggredita. Era malconcia, con quattro costole fratturate, in ospedale le hanno dato 25 giorni di prognosi. Dice di essere stata picchiata da quel ragazzo anche con un bastone, che hanno fatto a botte prima in macchina e poi in un canale, e che per liberarsi l'ha dovuto prendere per il collo. Secondo lei il giovane era sotto effetto di alcol e droga".



Oggi alle ore 13 verrà effettuato l'autopsia sul corpo del ragazzo, trovato nudo con i segni di una stretta con le mani sul collo. Vestiti, portafoglio e telefonino sono stati trovati dalla polizia sulla Panda rossa intestata alla madre e lasciata a due passi. C'erano anche ciocche dei capelli della trans, che ha descritto la lite con Samuele scoppiata proprio su quell'auto per una prestazione sessuale da 70 euro.