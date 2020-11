Era una telecronaca vera, verissima. Perché, come ha dichiarato lui stesso "Mi arrivava una traduzione dal giapponese, ma dovendo fare una telecronaca non potevo seguire sia il monitor che il leggio. Facevo il telecronista a tutti gli effetti. Dissi dunque alla Fininvest che non avrei potuto seguire le indicazioni della direzione perché mi facevano perdere troppo tempo". E la sua voce resterà immortale. Sergio Matteucci, radiocronista calcistico tra il 1982 e il 1983, telecronista di Holly e Benji, è venuto a mancare oggi all'età di 89 anni. Dai tornei delle elementari alle sfide tra le nazionali giovanili, da San Francis-Niuppi a Giappone-Germania: Mark Lenders, Philip Callaghan, Oliver Hutton, Benji Price, Julian Ross e tutti gli sono cresciuti al ritmo della sua voce. E noi pure.





Non solo Holly e Benji, ma anche Mila e Shiro, oppure voce narrante di Lady Oscar. Anime ma anche cinema, come i racconti dei match in Rocky II e Rocky IV. Per lasciare la Rai, dove era una delle voci di Tutto il calcio minuto per minuto, e andare a doppiare in Fininvest, aveva chiesta un nulla osta: "​Quando venni chiamato dalla Fininvest non ero ancora in pensione e con la Rai avevo il vincolo di esclusiva, ma Sergio Zavoli chiuse un occhio, lasciandomi fare. 'Lo fai troppo bene, mi diceva'". E aveva ragione: lo faceva troppo bene.



I campi lunghissimi, i palloni ovali, i muri crepati dalle bombe di Lenders, le corse infinite, le catapulte infernali, i tiri combinati, quello della tigre, quello dell'aquila, l'agonia di Julian Ross, i sensi di colpa di Holly, le pallonate di Bruce, i voli (e gli infortuni) di Benji. Tutto bellissimo. Diventato meraviglioso grazie alla voce di Matteucci, che aveva dato a semplici bambini delle elementari il sogno di venir raccontati dalla voce, vera, di un telecronista. E ora immortale.