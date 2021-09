Addio Romano. — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) September 21, 2021

Ha fatto "tremare il mondo" con il Bologna ed è stato campione d'Europa e del Mondo con il Milan. Addio a Romanino Fogli, signore del calcio e orgoglio di tutte le squadre in cui ha militato. R.I.P. con un posto di riguardo nella Storia del Milan. pic.twitter.com/o3noPz0oNK — AC Milan (@acmilan) September 21, 2021

E' scomparso oggi Romano, ex centrocampista di. 83 anni, ha vinto lo scudetto con i rossoblù nel 1964, trascinando i suoi compagni nello spareggio contro l'Inter del 7 giugno, giocato all'Olimpico di Roma, con il gol che ha aperto il match.Non solo il tricolore coi felsinei, però, per Fogli, che ha vinto anche unae unanel 1969 con il. Carriera anche da allenatore, con Reggiana, Foggia, Livorno e Siena, vestendo i panni del vice di Trapattoni con la Fiorentina. Nel '66, da giocatore, era in campo nella sconfitta Mondiale contro la Corea del Nord. Di seguito il cordoglio di Bologna e Milan.