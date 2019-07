Giovanni Semeraro, ex patron del Lecce, è deceduto a 82 anni nella Clinica Petrucciani a Lecce: ricoverato d'urgenza il 7 luglio scorso all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce per uno scompenso cardiaco e poi trasferito in clinica, Semeraro è stato imprenditore, azionista di maggioranza di Banca del Salento e patron del Lecce dal 1994 al 2011: sotto la sua egida i pugliesi hanno conquistato diverse promozioni in Serie A.