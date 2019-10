Dalla passione per la Roma alla storia della sua barba, passando per l'idea di ritirarsi a quasi 40 anni."Magari per l'addio al calcio di qualche giocatore"."L'ho visto da casa e mi sono commosso. Ho riguardato anche tutti gli speciali che hanno fatto su di lui"."Me l'ha trasmesso mio fratello di tre anni più grande di me"."Ero in Eccellenza: la mattina giocavo e il pomeriggio andavo allo stadio. Quel giorno ho visto la partita da mio fratello con amici, dopo il terzo gol sono corso a casa a farmi fare la bandiera da mia madre, cosa che non avevo chiesto prima per scaramanzia. E poi via a festeggiare per le strade"."Economicamente sicuramente sì. La prima vera chiamata in Serie A è arrivata a 30 anni, se fosse arrivata un po' prima avrei preso di più. Anche se c'è da dire che nel nostro mondo girano troppi soldi"."Diciamo che non ho spinto per andarci. Ero in Serie B al Rimini e il mio obiettivo era arrivare in A. In più, il club ha alzato il prezzo e non se n'è fatto più nulla. Forse ho sbagliato, tornando indietro andrei in Russia"."Mancavano 40 secondi alla fine della gara con l'Atalanta e ho sostituito Curci perché avevamo finito le sostituzioni. Da piccolo avrei voluto fare il portiere, ma ero troppo piccolo. Mi piace a fine allenamento mettermi tra i pali per... studiare l'avversario da vicino"."Ne ho più di 100, ma diciamo che non sono un fissato. Quelle che volevo a tutti i costi erano quelle di Totti e De Rossi e sono riuscito a prenderle. L'ho messe in un altro posto rispetto a tutte le altre, dove metterò anche le mie quando smetterò"."Già l'anno scorso avevo quest'idea, poi abbiamo vinto il campionato. In Serie B sarà più complicato giocare, ma tornare a fare gol a 40 anni sarebbe fantastico. La voglia è ancora tanta, ma potrebbe essere l'ultima stagione della mia carriera: dipende molto da come andrà"."Il commentatore tecnico. Già lo faccio a casa con mia moglie, spesso capita che anticipo quello che poi dicono in tv"."Per caso. Al Chievo non la tagliavo perché non mi andava, poi avevo detto che non l'avrei tolta finché non fossi andato al Bologna dove c'era Pioli che mi voleva. Ci sono andato sì, ma l'ultimo giorno del mercato invernale. Quando l'ho tagliata tutti mi chiedevano perché me la fossi levata, e così ora sono quasi 7 anni che non la tocco. Mio figlio più piccolo che ne ha 6 non mi ha mai visto senza"."La prima volta che l'ho visto ho pensato subito che avrei dovuto farlo con la barba. Ho visto che qualcuno l'aveva già fatto, allora mi sono messo all'opera anch'io"."Ce l'avevo anche l'anno scorso. A fine anno, poi, metto all'asta la fascia e il ricavato va in beneficenza"."Siamo partiti bene nonostante un calendario complicato. C'è tanto entusiasmo, ma l'obiettivo è la salvezza. Io mi sono infortunato il 14 agosto e finora ho giocato una sola gara ufficiale in Coppa Italia".