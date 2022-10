Nelle ultime ore alcune foto, ormai diventate virali, diche supporta la propria squadra durante le partite casalinghe al San Nicolastanno infiammando il web. La 21enne, diplomata al liceo scientifico del capoluogo pugliese, è attiva sui social e su OnlyFans, portale dei contenuti per adulti, con i profili denominati Coyotecute Pugliese e ha spiegato: "Non immaginavo che sarebbe finita così in giro. È come quando ti fai una foto al mare di spalle e la posti: io la volevo fare allo stadio con la sciarpa, visto che sono tifosa del Bari", Dopo gennaio dirò cosa penso effettivamente della squadra, per ora spero che diano il meglio e di concentrarsi, soprattutto nei secondi tempi. Partono subito forte, ma poi un po' si perdono". Le polemiche non sono mancate e nemmeno i precedenti: