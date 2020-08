La MotoGp giunge al terzo appuntamento nel calendario con il GP di Repubblica Ceca. A Brno sarebbe dovuto tornare il campione del mondo in carica, Marc Marquez, ma a causa della seconda operazione al braccio (i medici hanno sostituito la placca di titanio collocata due settimane prima che si era danneggiata), il grande favorito è Fabio Quartararo. Lo confermano anche i trader che offrono la vittoria in gara del pilota Yamaha a 2,50 confermandolo dunque leader della classifica mondiale. A dare filo da torcere al francese ci sono Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, entrambi pagati 4 volte la posta. Più staccato Valentino Rossi, in ripresa dopo il terzo posto nella seconda gara di Jerez. Il successo a Brno del Dottore, riferisce Agipronews, è fissato in lavagna a 15,00. Stessa quota per Bagnaia (Ducati), Morbidelli (Yamaha) e Miller (Ducati).