Jason Dupasquier non ce l'ha fatta. Il pilota diciannovenne svizzero, vittima ieri di un tremendo incidente sul circuito del Mugello durante le prove della Moto3, è morto presso l'ospedale Careggi di Firenze, nel quale si trovava ricoverato in gravissime condizioni da ieri. Dupasquier era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per provare a ridurre gli effetti del violentissimo trauma al torace provocato dall'impatto, presso la curva dell'Arrabbiata, con le moto di Sasaki e Alcoba, ma che non è risultata sufficiente a scongiurare il peggio.



Troppo compromessa la situazione a livello cerebrale, con un vasto edema che ha sconsigliato un nuovo intervento da parte dei medici e che è risultato fatale per lo sfortunatissimo pilota. A dare l'annuncio della sua morte sono state la federazione internazionale e la Dorna dopo aver parlato con i vertici dell'ospedale Careggi.