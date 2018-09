Jorge Lorenzo su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Aragona, quattordicesimo atto del mondiale della MotoGP 2018. In prima fila con lui Dovizioso e Marquez, che partiva nettamente favorito. Prova disastrosa di Rossi: non passa il primo taglio e chiude addirittura 18esimo.





CADUTA PER MARQUEZ- Nell’ultimo turno delle prove libere Lorenzo segna il miglior tempo. Seguono Iannone, Petrucci, Dovizioso, Miller, Vinales e Marquez (caduto a terra). In virtù del computo complessivo, Vinales finisce comunque in Q1. Con lui anche Valentino Rossi, mai in corsa per la qualificazione. Evidenti problemi attanagliano le Yamaha, specialmente nel grip. Con loro alla prima fase Smith, Morbidelli, Zarco, Aleix Espargaro, Abraham, Nakagami, Pol Espargaro, Luthi, Syahrin, Redding, Simeon e Torres.



ROSSI, BUIO TOTALE - Segna subito un buon tempo Vinales: 1.47:823. L’exploit è di Morbidelli, che riesce a scalzare Zarco e Rossi, issandosi secondo. Subito dietro si porta Nakagami. Discreto anche Smith, che rimane comunque fuori. Gli animi si accendono all’ultimo giro, con Zarco che spinge al limite, ma un paio di lievi errori vanificano. Chi sfreccia veloce Nakagami, in grado proprio al fotofinish di eliminare Morbidelli per 43 millesimi. Prova comunque lodevole dell'italiano. Non può dirsi lo stesso per Rossi: non chiudeva 18esimo in qualifica da Assen 2006, ma allora risentiva di guai fisici.



ANCORA LORENZO - Inizia la Q2. E immediatamente Marquez ferma il cronometro a 1:46:974: mai nessuno prima era andato sotto l’1.47. Ad un decimo Lorenzo, mentre Dovizioso chiude quarto, dietro Crutchlow. Poi Iannone, Petrucci e Pedrosa. Tutti i piloti procedono ora al cambio gomme. Dovizioso deve affrontare Bautista, lo passa mirabilmente e, complice una sbavatura di Marquez, si porta primo. Ma ancora Lorenzo trova il guizzo decisivo: 1.46.881, solo quattordici millesimi meglio.