Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio di Aragona, quattordicesimo atto del mondiale della MotoGP 2018. Si risolve ancora in favore dello spagnolo l'emozionante testa a Dovizioso, che chiude con un onorevole secondo posto. Terzo, a sorpresa, Iannone. Gara da dimenticare per Lorenzo, subito fuori. Rossi ottavo.



BRUTTO VOLO PER LORENZO - Pronti via e il pole-man Lorenzo cade alla priva curva. E vien portato via in barella. In testa si porta così Dovizioso, poi Marquez e Iannone, brillantissimo. Seguono Rins, Pedrosa, Aleix Espargaro, Pedrosa, Crutchlow, Petrucci, Miller e Zarco. Davanti è battaglia intensa tra Iannone e Rins. Un continuo botta e risposteache vede lo spagnolo prevalere. Intanto Pedrosa passa quinto, mentre Bautista e Crutchlow salutano. Quante cadute in avvio. Rins resta agganciato a Marquez e Dovizioso. Partito dalla diciassettesima griglia, Rossi infila Zarco ed è nono. A metà gara tra Dovizioso e Marquez ci sono 2 decimi circa. Non un pomeriggio felice per Zarco, perennemente superato. Retrocede addirittura al 14esimo posto, infilato anche da Morbidelli e Vinales, penalizzati per le qualifiche disputate ieri.



MARC BATTE DOVI - Al dodicesimo giro Marquez attacca Dovizioso con successo. Andrea tenta di rispondere prontamente, invano. Ma nel giro successivo torna nuovamente a condurre. Nel frattempo Iannone supera Rins e si avvicina al duo di testa. Un pomeriggio da incorniciare per le Suzuki. In zona punti entra Vinales, dietro al compagno di squadra Rossi. I giri passano inesorabili. Il Cabroncito Marquez fa sentire il fiato sul collo di Dovizioso, momentaneamente lo sorpassa. Risponde Dovizioso, sbava Marquez, ma conserva la seconda posizione su Iannone. A -3 porta largo Dovizioso e passa davanti. Incrocia con Dovizioso, mantiene la leadership. Va come un animale e torna a tagliare per primo il traguardo. Sul podio Dovizioso e Iannone. Poi Rins, Pedrosa, Aleix Espargaro, Petrucci, Rossi, Miller, Vinales.