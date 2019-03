Marc Marquez su Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP che si è corso sul circuito di Termas. Il pilota spagnolo ha chiuso la sua prova in 1:38.304, conquistando la pole position a soli 54 secondi dal termine del turno di qualifiche. Per lui si tratta della 53esima pole in top-class, l'81esima calcolando tutte le classi. È la quinta pole su sei qualifiche affrontate a Termas de Rio Hondo.



VINALES C’E’, DOVIZIOSO IN PRIMA FILA - Secondo in griglia, Maverick Vinales (+0.154) su Yamaha festeggia la 20esima prima fila in top class, la seconda quest’anno. Alle sue spalle Dovizioso su Ducati, alla 37esima prima fila in MotoGP, la seconda quest’anno (+0.164). Dopo aver superato la sessione FP4 pre-qualificante nonostante un problema meccanico, Marquez ha preso l'iniziativa all'inizio della Q2 a Termas de Rio Hondo con un benchmark iniziale di 1m38.767s. VALENTINO ROSSI E’ QUARTO - Molto bene anche Valentino Rossi che con il quarto tempo a 0"241 apre la seconda fila: al suo fianco Miller (Ducati Pramac), quinto, eun ottimo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas), 6° a 0"582. Chiudono i dieci: 7° Fabio Quartararo (+0.593), 8° Cal Crutchlow (+0.651), 9° Nakagami (+0.734) e 10° Danilo Petrucci (+0.789).



MOTO2 E MOTO3 - In Moto2 lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex) ha conquistato la pole position, precedendo il tedesco Marcel Schrotter (Kalex) di 18 centesimi e lo svizzero Thomas Luthi (Kalex) di 130. Lorenzo Baldassarri (Kalex), leader del mondiale, è solo ottavo. Ed è ancora uno spagnolo, Jaume Masia (KTM), ad aver conquistato la pole position anche in Moto3.