, diciassettesimo atto del mondiale della MotoGP 2018 che si è disputato. Secondo Vinales, poi Zarco e Iannone. La terza fila è solo italiana, con Rossi, Petrucci e Dovizioso.Questo week-end si apre con un super Iannone, che in FP4 chiude primo rifilando mezzo secondo a Vinales. Poi RossiDovizioso, Zarco, Marquez e Rins. A dover passare attraverso la Q1 sono Pol Espargaro, Pedrosa, Smith, Bautista, Abraham, Aleix Espargaro, Morbidelli, Nakagami, Simeon, Luthi, Torres, Redding e Jones. Si porta immediatamente in testa Bautista, senza che nessuno riesca effettivamente a tenergli testa. È invece piena bagarre per la seconda piazza. Che inizialmente occupa Abraham, davanti a Morbidelli. Ma Pol Espargaro trova lo spunto decisivo.Dunque Bautista e Pol Espargaro approdano in Q2, con Iannone, Petrucci, Vinales, Dovizioso, Zarco, Marquez, Miller, Rins, Rossi e Syahrin.Sull’asfalto inizia ad abbattersi una leggera pioggiaa. E tutti optano per le slick. Il primo miglior tempo porta la firma di Marquez, davanti a Miller e Rins. Bene anche Pol Espargaro, mentre Dovizioso e Rossi appaiono lontani. Come già assistito nelle libere, Vinales va veloce, tanto da portarsi secondo. A scombussolare gli equilibri ci pensa però Zarco, che passa in testa, davanti a Iannone. Questo prima che Marquez faccia il fenomeno: con oltre mezzo secondo su Zarco, partirà anche domani dalla casella numero 1 in griglia.