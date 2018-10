Con il Mondiale archiviato, tutti corrono senza fare calcoli: ne guadagna lo spettacolo. A completare il podio Iannone e Dovizioso. Sesto Rossi. Fuori dopo sei giri Marquez, per un contatto con Zarco.Partenza esplosiva di Petrucci, ma finisce lungo alla seconda curva. Comanda quindi Miller, secondo Marquez, poi Iannone, Rins, Dovizioso e Rossi. In staccata ennesimo ribaltone: Marquez passa in testa, lo inseguono Dovizioso e Iannone. Il Dovi mette a segno un bel sorpasso sul Cabroncito, terzo Miller, mentre Iannone retrocede quinto. Al sesto giro clamoroso contatto Zarco-Marquez ed è quest'ultimo ad avere la peggio. Dopo il rallentamento è tempo del Vinales-show: lo spagnolo della Yamaha supera tutti come se fossero birilli e diventa leader.Iannone, infilato Rossi, va lungo e da secondo torna quinto. In rettilineo le Ducati volano: dietro al leader Vinales c’è ora Bautista, davanti a Dovizioso. Poi Rossi e Iannone, sempre attaccati.Incrementa il vantaggio Vinales, a tre secondi. È bagarre invece per quanto riguarda il podio. Al giro numero 20 occupa il secondo posto Dovizioso, poi Rossi, Iannone (ancora lungo), Bautista e Rins. Quando restano quattro giri Iannone scavalca Dovizioso. Quarto Bautista, quinto Rins e sesto Rossi. Velocissimo, Iannone tenta l'incredibile rimonta. Ormai però Vinales è troppo lontano e va a tagliare per primo il traguardo.