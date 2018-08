Andrea Dovizioso ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Repubblica Ceca, undicesimo atto del mondiale della MotoGP 2018. Era da dieci anni che la Ducati non ci riusciva a Brno. Super tempo anche per Valentino Rossi, secondo. Poi Marquez e Lorenzo.



VINALES IN Q1 - Gravi difficoltà per Vinales durante la quarta sessione di prove libere. In Q1 con Aleix e Pol Espargaro, Miller, Bautista, Morbidelli, Syahrin, Rins, Smith, Bradl, Redding, Abraham, Nakagami, Guintoli, Luthi, Simeon. Il centauro catalano della Yamaha si porta subito al comando, poi Miller, Bautista, Morbidelli e Rins. È piena bagarre per staccare i due pass valevoli l’approdo alla fase successiva. Vinales mette in ghiaccio la prima posizione, Rins e Bautista ingaggiano un serrato duello. Tra i due spagnoli l’italianissimo Morbidelli. Ognuno si spinge al limite, ne fanno le spese Bautista e Miller, che cadono entrambi a terra. Passano Vinales e Rins.



GRANDE ITALIA - Il duo tutto spagnolo contende la pole a Rossi, Petrucci, Lorenzo, Marquez, Iannone, Pedrosa, Crutchlow, Zarco, Rabat e Dovizioso. Marquez sferra il primo attacco, Lorenzo risponde con gli interessi, davanti al resto del gruppo. Note liete arrivano anche da Cruthclow, addirittura secondo, e Dovizioso, quarto. Jorge viaggia a ritmi siderali, eppure Marquez lo scavalca. Ma, per una volta, sono gli spagnoli a recitare la parte degli sconfitti: Dovizioso primo, Rossi secondo. Brno si tinge d'azzurro.