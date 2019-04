Marc Marquez su Honda ha conquistato la pole posizione del Gran Premio degli Stati Uniti, terza prova del campionato del Mondo di MotoGP 2019. Ma la notizia è l’ottimo secondo posto di Valentino Rossi, che sul circuito di Austrin si illumina e promette scintille per la gara di domani.



ROSSI C’E’, MARQUEZ PURE - Marquez firma la settima pole su altrettante sessioni di qualifiche su questa pista, anche se l'hanno scorso partì in quarta posizione a causa di una penalizzazione. Il secondo posto di Valentino Rossi fa ben sperare, perché il Dottore conosce molto bene questa pista e perché il divario non è eccessivo (0”273). Terzo posto per Cal Crutchlow, distaccato di 0"360. In seconda fila partirà per primo Miller, quarto a 0"629, che precede nell’ordine Pol Espargaro, quinto a 0"685 e Viñales, sesto a 0”702. Nei primi dieci anche Rins, Petrucci, Quartararo e Morbidelli.



LA POLE POSITION E’ PER LO SPAGNOLO - Impressionante la marcia di Marc Marquez, subito a segno al primo tentativo chiuso in 2’03”787. Poca fortuna per il compagno di squadra Lorenzo, che stava tirando a sua volta e che è rallentato dal cedimento della catena della sua Honda: alla fine è solo undicesimo davanti a Bagnaia, anche lui scivolato. Dovizioso è uscito subito nella Q1 e partirà 14esimo davanti a Mir. A seguire Nakagami (15°), Aleix Espargaro (16°) e Iannone (17°).