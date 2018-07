Marc Marquez su Honda ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsering, decimo atto del mondiale della MotoGP 2018. Per un meraviglioso Petrucci e Lorenzo la prima fila. Quinto Dovizioso, sesto Rossi.



DOVIZIOSO RELEGATO IN Q1 - Nelle FP4 sorprende, in chiave negativa, Andrea Dovizioso, costretta a partire dalla Q1. In sua compagnia Aleix Espargaro, Miller, Smith, Zarco Nakagami, Pol, Espargaro, Redding, Rabat, Syahrin, Luthi, Bradl, Abraham e Simeon. In testa Espargaro, poi Dovizioso, Zarco, Nakagami e Smith. Ma il Dovi, partito sottotono, cresce e chiude primo. E uno scatenato Nakagami si issa secondo, beffando Aleix. Male Zarco e Miller, mai realmente in corsa per accedere alla seconda fase.



MARQUEZ, NONA POLE SUL SACHSERING - Dovizioso e Nagakami si aggiungono nella Q2 a Iannone, Petrucci, Crutchlow, Rossi, Bautista, Marquez, Viñales, Lorenzo, Rins e Pedrosa. Parte a razzo Lorenzo, primo. Seguono Marquez, Crutchlow e Viñales. Quest’ultimo si porta davanti per 2 millesimi. Modesto, almeno stando ai suoi standard, Marquez, dietro i suoi due connazionali. Poi il clamoroso exploit clamoroso di Petrucci, che si mette addirittura Lorenzo alle sue spalle. Purtroppo per lui deve inchinarsi a Marquez: questione di 25 millesimi (1:20.270). Comunque può andare assolutamente fiero della seconda piazza. Seguono Viñales, Dovizioso, Rossi, Crutchlow, Iannone, Bautista e Pedrosa.