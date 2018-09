Jorge Lorenzo su Ducati ha conquistato la pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del mondiale della MotoGP 2018 disputato a Misano Adriatico. Con tanto di record. In prima fila un fantastico Miller, poi Vinales, Dovizioso e Marquez.



VINALES DETTA IL PASSO - Nell’ultimo turno delle prove libere Vinales segna il miglior tempo: 1.32:633. Seguono Lorenzo, Dovizioso, Marquez, Miller, Morbidelli, Pirro, Zarco, Crutchlow. Tutti loro accedono direttamente alla seconda fase. Menzione d’onore per il duo italiano Morbidelli-Pirro, note molto liete nell’assolato pomeriggio romagnolo. Tuttavia, non passano il primo taglio, in virtù dei tempi complessivi. Al loro posto Petrucci e Rins.



PEDROSA E MORBIDELLI IN Q2 - Il duo italiano reclama un pass in Q1. Contro grandi nomi: Pedrosa, Iannone, Aleix Espargaro, Nakagami, Smith, Pol Espargaro, Bautista, Bradl, Smith, Redding, Abraham, Luthi, Simeon, Syahrin, Ponsson. È proprio di Michele Pirro il primo acuto: alle sue spalle Pedrosa, Bautista, Morbidelli, Aleix e Bradl. Sale di livello Pedrosa, ora in testa. Mentre Morbidelli scavalca Bautista e Iannone sale in quinta posizione. Proprio Iannone, con una T4 superlativa, si porta secondo. Se Pedrosa può dirsi tranquillo, l'altro pass è una questione fra Pirro, Morbidelli e Iannone. Lotta incertissima risolta in favore del Morbido, a 54 millesimi. Prestazione grandiosa. Peccato per Pirro, che cade proprio all’ultimo giro utile.



LORENZO DA URLO - Si va in Q2. Favorite le Ducati, già dimostratesi velocissime. Dovizioso percorrerà due giri, Lorenzo tre. Se Andrea dà segni di tensione, Jorge pare più tranquillo. Anche perché con questa pista – 10 prime file nelle ultime 11 edizione – ha un’affinità particolare. E oggi segna, al primo tentativo, un mostruoso 1.31:753: è il record assoluto della pista. Poi Marquez, Dovizioso, Crutchlow e Miller. Spinge come un dannato Marquez. Sa che per superare Lorenzo gli si richiede un (mezzo) miracolo. E scivola. Rotta la visiera, deve correre ai box. Si esalta Miller, in seconda posizione. Altro giro capolavoro di Lorenzo: 1.31:629. Sale momentaneamente terzo Dovizioso, ma con un numero Vinales lo batte. Solo quinto Marquez, poi Crutchlow, Rossi, Petrucci, Zarco, Rins, Pedrosa e Morbidelli.