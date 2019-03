Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio d’Argentina, seconda prova del Mondiale di MotoGP 2019 che si è disputato sul circuito di Termas. Lo spagnolo ha disputato gara a sé, partendo subito a mille e staccando nettamente tutti quanti. Trionfo anche per Valentino Rossi, secondo, e Andrea Dovizioso, terzo, autori di un duello fino all’ultima curva che ha entusiasmato.



GP ARGENTINA, TRIONFA MARC MARQUEZ - Pronti via e Marquez mette subito le cose in chiaro: il Carboncito, la pari di Rossi, partono molto bene e si mettono a dettare il ritmo. Il Dottore si prende la terza posizione e mette Dovizioso nel mirino. Qui inizia il duello tra i due italiani, che si scambieranno diverse volte la posizione dando vita al duello più appassionante di tutto il Gran Premio. E intanto Marquez applica alla lettera la tattica prevista, ossia di fare il vuoto dai primi giri. Caduto fino in quarta posizione, Rossi alza il ritmo tanto da diventare il pilota più veloce. Più dietro Petrucci e Vinales si riavvicinano nella lotta per il podio.



ROSSI E DOVIZIOSO, SFIDA SUBLIME - Rossi si conferma in crescita e sorpassa Miller, salendo al terzo posto. In uscita dal rettilineo Dovizioso attacca Rossi, che però riesce a difendere la posizione. Dietro Marquez, ben quattro italiani: Rossi, Dovizioso, Morbidelli, Petrucci. Dovizioso ripassa Rossi a metà gara, che gli restituisce il favore poco dopo. Peccato per Morbidelli e Vinales, a contatto nel finale: cadono entrambi, weekend a zero punti.