, diciottesimo atto del mondiale della MotoGP 2018 che si è disputato. Secondo Zarco, ottimo terzo posto per Rossi. Alle loro spalle Iannone e Dovizioso. Date le avverse condizioni climatiche, la gara partirà domani alle ore 6 italiane.Dopo il brutto volo fatto in Thailandia, Jorge Lorenzo dà forfait: i test sulla moto hanno accentuato il dolore al braccio sinistro. A prenderne il posto Michele PirroNella quarta sessione di prove libere Marquez registra il miglior tempo, poi Vinales e Dovizioso. Sesto Iannone, settimo Rossi. Acquazzone in pista. Caduta per Jordi Torres: pollice fratturato, domani non correrà. In Q1 finiscono Bautista, Morbidelli, Bradl, Pol e Aleix Espargaro, Syahrin, Nakagami, Pirro, Smith, Abraham, Luthi, Redding, Simeon. Scatta la bandiera rossa. Alla ripresa, Smith mette a segno il giro più veloce, davanti ad Aleix Espargaro, poi Simeon, Bautista, Pol e Morbidelli.Finito fuori pista, Smith retrocede in seconda posizione, dietro ad Aleix. Cresce a vista d’occhio Pirro, che scavalca Smith. Ma Bautista va in testa e così lui e Aleix accedono al turno successivo.In Q2 la coppia di piloti spagnoli danno battaglia a Vinales, Marquez, Miller, Pedrosa, Rins, Zarco, Petrucci, Dovizioso, Rossi, Iannone. Si porta subito in testa Marquez, inseguono Miller e il quartetto italiano Iannone, Rossi, Petrucci e Dovizioso. Il Cabroncito prende ancora più vantaggio. Bel salto in avanti per Petrucci, secondo. Rins sale quarto, alle sue spalle Dovizioso, Iannone e Rossi. Scivola Marquez: solo qualche graffio. Gli ultimi secondi sparigliano le carte: Zarco passa secondo, poi Iannone e Dovizioso (caduto proprio nel suo momento migliore). Arriva Rossi e 'brucia' il francese. Ma Zarco controbatte e domani partirà dalla seconda casella.