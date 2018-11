, diciottesimo atto del mondiale della MotoGP 2018 che si è disputato. Dominatore incontrastato fino a quattro giri dalla fine, Rossi cade in curva e compromette una giornata perfetta. Chiude secondo Rins, terzo il francese Zarco. Dovizioso non va oltre alla sesta posizione.Pronti via e Valentino Rossi passa in testa, seguono Zarco, Miller, Iannone, Dovizioso, Marquez (retrocesso ieri in settima posizione per aver ostacolo Iannone) e Pedrosa. Cade Iannone, mentre Marquez sta risalendo. Al quinto giro il numero 93 della Honda infila Zarco ed è secondo. Quarto Pedrosa, poi Rins e Dovizioso, che non riesce a girare su buoni tempi. Ormai Miller lo ha nel mirino. Nel frattempo, Rossi continua a registrare ottimi tempi, in vantaggio su Marquez con un secondo di vantaggio quando metà gara è ormai passata.In rimonta, Rins si mette alle spalle anche Pedrosa. Sesto Vinales, che si sbarazza senza troppi problemi di Dovizioso. Come al solito, il pilota Yamaha cresce nella seconda fase. Ora passa Pedrosa, e va a prendere Rins. Davanti Zarco inizia a staccarsi da Rossi e Marquez. Il Cabroncito rosicchia via qualche decimo al Dottore. A quattro giri dalla fine il dramma: Rossi, fino a quel momento perfetto, scivola in curva 1. Sale quindi primo Marquez, imprendibile per Zarco e Rins. Ci pensa lo spettacolo che mettono in scena questi due a movimentare lo spezzone conclusivo, risolto proprio all’ultimo giro in favore della Suzuki.è campione del mondo di Moto2. Nel Gran premio di Malesia il pilota torinese ha chiuso al terzo posto dietro a Luca Marini (primo) e al portoghese Miguel Oliveira. Lo spagnolo Jorge Martin vince a Sepang e si laurea campione del mondo della Moto3 per l'ottava volta. Sul podio anche Lorenzo Dalla Porta col secondo tempo ed Enea Bastianini, terzo.Valentino Rossi è stato tra i primi a complimentarsi per il mondiale Moto2 vinto a Sepang da Francesco Bagnaia, allievo della sua VR46 Academy. "E' fantastico, lo abbiamo vissuto giorno dopo giorno, tutti insieme - ha detto, come riporta l'Ansa - Lo scorso anno, il suo primo in Moto2, mi aveva subito impressionato, sapevo che poteva far bene, ma non mi aspettavo che il mondiale arrivasse già in questa stagione".Lo Sky Racing Team VR46 nella stessa giornata ha vissuto anche il primo exploit nel motomondiale di Luca Marini, fratello di Valentino. Un successo che lo ha "emozionato": "Se avessi vinto anche io forse sarebbe stata la giornata più bella della mia carriera" ha aggiunto Rossi. Invece è arrivata quella scivolata a pochi giri dal termine: "Stavo spingendo per fargliela sudare a Marquez fino alla fine. Ero piegato ed appena ho dato gas il dietro è partito".