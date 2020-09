La prima volta nella classe regina di Franco Morbidelli, la beffa per Valentino Rossi, che soltanto all'ultima curva ha perso la possibilità di conquistare il podio numero 200 in carriera. E' stata comunque grande Italia nel Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano Adriatico, sesto appuntamento del Mondiale di Moto GP: Pecco Bagnaia ha chiuso in seconda posizione dopo una gara di altissimo livello, mentre Andrea Dovizioso, settimo, è balzato in testa alla classifica piloti grazie anche alla caduta di Quartararo.



A macchiare parzialmente la giornata di festa per i colori azzurri - alla luce anche della tripletta Marini-Bezzecchi-Bastianini in Moto2 - è stato lo spagnolo Mir, che proprio all'ultima curva ha compiuto un gran sorpasso su Rossi prendendosi la terza piazza. Il Mondiale rimane incerto e apertissimo, visto che Morbidelli diventa il quarto pilota diverso a vincere nei primi 6 appuntamenti , fatto che non si verificava dal lontanissimo 1949.