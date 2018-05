Marc Marquez su Honda ha vinto il Gran Premio di Francia, sesto atto del mondiale della MotoGP 2018 che si è disputato sul circuito di Le Mans. Un successo che ne consolida ampiamente la prima posizione in cima alla classifica piloti. Da rimarcare anche i successi nelle altre categorie: in Moto3 vittoria rocambolesca di Arenas davanti al compagno Migno, mentre in Moto2 continua il dominio dell’italiano Bagnaia, per il quale è arrivata la terza vittoria stagionale partendo dalla pole in cinque gare.



WARM-UP A MARQUEZ, IANNONE SUBITO A TERRA - Nel Warm-up subito in testa Marquez, con Dovizioso secondo e Rossi quinto. Ma la corsa vera e propria è altra storia: parte subito forte Lorenzo, che precede Zarco, Marquez, Iannone, Dovizioso e Rossi. Ma dopo tre curve cade subito a terra Iannone. Dovizioso passa Zarco e sale al secondo posto, con le Ducati che sfrecciano sul circuito di Le Mans.



CADE ANCHE DOVIZIOSO - Al quinto giro Dovizioso supera il leader di giornata Lorenzo, ma nella curva vola a terra e vanifica il tutto. La sua caduta desta dal torpore Marquez, che supera Zarco e si avvicina a Lorenzo in seconda posizione; il francese, però, non ci sta ed effettua il controsorpasso ma al giro numero 7 cade a sua volta e lascia libera strada a Marquez. Intanto Petrucci e Rossi si avvicinano al trio di testa.



MARQUEZ PASSA LORENZO - La situazione delineata vedeva Lorenzo sempre in testa, poi Marquez, Petrucci, Rossi, Miller e Pedrosa sesto. Settimo Aleix, poi Morbidelli, Rins e Pol. Undicesimo Viñales. Al nono giro accade quello che sembrava inevitabile, vale a dire il sorpasso di Marquez ai danni di Lorenzo. Quest’ultimo, come se non bastasse, veniva superato anche da Petrucci, passando dalla prima alla terza posizione in due soli giri di gara.



IL RITORNO DEL DOTTORE - Marquez ha un altro passo e se ne va. Petrucci sempre secondo, Rossi si avvicina a Lorenzo per il podio. Il sorpasso del Dottore arriva al giro numero 13 (Lorenzo viene passato anche da Miller): quindi a metà gara sono due gli italiani virtualmente sul podio. I giri successivi sugellano la crisi di Lorenzo, sorpassato anche da Pedrosa, e il predominio della Honda di Marquez, che va a vincere il Gran Premio senza particolari problemi. Ottima, però, la prova di Petrucci e di Rossi, che completano il podio. Poi Miller, Pedrosa, Lorenzo, Viñales, Aleix, Crutchlow e Rins decimo.