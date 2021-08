Valentino Rossi, come comunicato lo scorso 5 agosto, si ritirerà a fine stagione dopo una carriera storica e piena di successi. Oggi, nell’ultima corsa sulla pista di Spielberg, in Austria, è arrivato 8°, ma gli è stato riservato comunque un finale speciale. Rossi, infatti, ha ricevuto i complimenti e l’ovazione del pubblico del Red Bull Ring per il rischio che ha corso durante la gara, a 6 giri dall’arrivo, rimanendo con le gomme slick nonostante la pista fosse completamente bagnata. Gli altri piloti sono tutti rientrati ai box per cambiare e montare le rain, lui invece non lo ha fatto ed è riuscito a scalare incredibilmente fino alla terza posizione, venendo poi rimontato più tardi. “Quando ho visto che ero terzo mi sono emozionato”, ha detto a fine gara. Insomma, il solito, enorme, Valentino, che di provare a compiere imprese non vuole proprio smettere.