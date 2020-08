Johan Zarco, pilota motociclistico francese,reduce dal terribile incidente con Morbidelli domenica 16 agosto al Red Bull Ring, ha dovuto saltare le prime due sessioni di prove libere del GP di Stiria, a causa dell’operazione allo scafoide del polso destro. Il pilota dell’Avintia è stato dichiarato fit per la gara, ma dovrà comunque partire dalla pit lane dopo la sanzione stabilita dai commissari della FIM. Una decisione che Zarco non condivide affatto, come ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: "Bisognerebbe avere uomini veri per decidere, ma purtroppo non ci sono. Hanno paura e non sanno cosa fare, quindi una volta decidono di sì e un’altra volta decidono di no. Anche Pol Espargaró ha avuto un incidente molto simile a quello di Brno, ma adesso sorride e fa sapere che è stato un incidente di gara. Quelli che decidono e quelli che rimangono coinvolti nell’incidente non giudicano allo stesso modo. Mi sento trattato male? È la vita, non c’è niente da fare".