Motta, Conceicao e la Champions: c'è posto per uno solo. E non è detto che basti

La domanda non è di quelle dalla risposta immediata. Si potrebbe argomentare che i rossoneri un trofeo lo hanno messo in bacheca vincendo la Supercoppa Italiana all'inizio dell'anno e che sono ancora in corsa in Coppa Italia, ma la classifica di Serie A dice che sono i bianconeri ad essere più vicini all'ultimo baluardo stagionale, quel quarto posto che vale la qualificazione in Champions League e che diventa vitale per le casse dei grandi club italiani.rispettivamente contro PSV Eindhoven e Feyenoord,. Entrambi hanno beneficiato di mercati importanti seppur diversi: il Milan ha investito su Gimenez, puntellato la rosa con Waler, Sottil e Bondo e chiuso con Joao Felix, la Juve ha aggiunto Kolo Muani, Kelly e Veiga per le diverse necessità date dallo storico infortuni autunnale.

Una differenza sta sicuramente nel tempo avuto a disposizione, in quanto Motta è stato scelto fin dall'inizio da Giuntoli per il progetto Juve, mentre Conceicao è arrivato a rilevare Paulo Fonseca alla fine del 2024, trovando una classifica già in salita, certo più di quella faticosamente costruita dalla Vecchia Signora.Tuttavia,. Il problema è che. per quelli che sono i valori espressi fino a questo momento dal campionato,, che ha fatto meglio di tutti dall'inizio del 2025. La forbice tra bianconeri e giallorossi è di 9 punti, quella tra Motta e Conceicao 8.

Quindi,Gli scenari sono molteplici, c'è anche quello in cui nessuna delle due si qualifica alla prossima Champions. Ma. Conceicao ha degli argomenti in più, anche se parte da una posizione di inseguitore anche a causa della sconfitta nello scontro diretto dello Stadium per 2-0 al ritorno. E