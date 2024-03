Motta: 'Le polemiche dell'Atalanta non mi preoccupano, il Bologna è in credito da 10 anni con gli arbitri'

Nella sua conferenza stampa di presentazione, della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha parlato anche delle polemiche dell'amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, nei confronti della direzione arbitrale nella gara di mercoledì tra i nerazzurri e l'Inter: "Non mi preoccupano, loro faranno la loro miglior partita, come noi e come la squadra arbitrale. Se parliamo di credito verso gli errori arbitrali il Bologna ha un credito di 10 anni, ma non è il caso di lamentarsi è meglio pensare alla prossima partita, rispettare il gioco e fare il nostro massimo".