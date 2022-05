, in uno stadio grande come il garage di un mio amico da 21690 posti. Ma dico io?. Detto questo,, che ha avuto la 'tigna' – come si dice a Roma per indicare la cocciutaggine e la voglia di non mollare assolutamente -di insistere, insistere e insistere, usando frusta, bastone, carota e altri ortaggi, fino a trasformare un manipoli di bravi ragazzi ma certamente un po' 'sfigati' in un manipolo di tosti e incazzati legionari, giusto per restare nel latino sfoggiato dalla Curva romanista. Mi spiego:, pur sapendo che lo scetticismo cullato in tanti, troppi anni di delusioni brucianti, sarebbe stato uno dei nemici più temibili da combattere. Ma troppo esperto e tosto lui e fin troppo 'aperti' noi a nuove illusioni per non pensare che, in qualche modo, sarebbe finita così. Io sono stato tra quelli che ci ha messo un bel po' a credere, davvero, che Mou potesse fare il miracolo di ricreareQuando temi di essere deluso ti metti una corazza, proprio come facevano le legioni romane, per proteggerti dai colpi del nemico e del destino. E quando lo sport è il tuo lavoro hai anche la fortuna (sfortuna) di non poterti abbandonare alla culla delle emozioni. Diventi freddo, scettico, analitico.. Come quando mi affacciavo all'Olimpico con Elio, mio padre e tutto quello che ti ritrovavi davanti era tutto quello che avresti voluto vedere. Un mondo bellissimo.Sapete, quando si lavora su calcio e partite da una vita, l'idea è quella di non aver più spazio per emozioni e passione, nella ripetitività dell'ambito professionale., anche lui come un bimbo. E poi quei canti, quei cori anche anni '70, come se la felicità della gente potesse e volesse viaggiare nel tempo., partita tosta, senza dimenticare quel caro, vecchio striscione del 2010: Chi tifa Roma non perde mai.