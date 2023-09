E chi l'avrebbe mai immaginata una partenza così? E adesso che succede? Che ha la squadra? Che hanno i giocatori?(vedi: acciacchi di) aldilà del brutto esordio azzurro dell'ex allenatore della Roma – si è snodata attraverso quello che i nostri nonni avrebbero definito 'patema d'animo' e cioè quel senso di divorante angoscia tifosa per quel che s'è visto nelle prime tre partite della stagione. Il bello del pallone è che ti concede subito la chance di rimettere a posto le cose e – salvo complicanze – questa chance lEh già,ha lavorato sodo per recuperare dal problema muscolare accusato a Verona.e già contro il Milan ha mostrato una condizione sorprendente, smentendo chiacchiere e malignità. Quindi è del tutto probabile che. A questa notizia che certo rianima e non poco la Roma giallorossa aldilà della classifica, aggiungo quella che riguarda. Fin qui è stato il miglior romanista e anche lui s'era dovuto fermare col Milan. Acciacco da poco per fortuna e anche lui ci sarà contro l'Empoli.? Corre per il rientro e in ogni caso giocherebbe uno spezzone, ma anche qui dovrebbe essere una buona notizia. Certo negli occhi resta quella Roma lenta, svuotata, senza anima né 'tigna' - cattiveria, come si dice a Roma – vista soprattutto contro il Milan. I problemi ci sono, inutile negarlo, dalla difesa a centrocampo, dove Paredes ha steccato di brutto e la protezione della difesa dovrebbe essere affidata a Cristante, usato sicurissimo quando c'è da stringere i denti. Liquidata addirittura con gioia da più di qualcuno la cessione di Ibanez, ecco che proprio lì c'è il 'buco' e manca la protezione giusta nei recuperi veloci. Llorente non c'è ancora, Smalling speriamo si sia ripreso ed ecco che. E non è detto che l'ivoriano non trovi lo stesso spazio al posto di Llorente, nel caso recuperasse Mancini. Tutto questo per dire che l'unica certezza del credo mourinhano, la difesa, è oggi il punto interrogativo più grosso ma, come si dice, se la miglior difesa è l'attacco, là davanti ci sarà finalmente da stropicciarsi gli occhi.