Youssoufa Moukoko non ha tempo da perdere in merito al suo futuro. Il Borussia Dortmund infatti, lo ha invitato a rispondere in merito alla proposta di rinnovo entro il 22 gennaio: senza un segnale, i gialloneri lo considererebbero praticamente alla porta la prossima estate visto il contratto in scadenza. A riferirlo è il Mundo Deportivo. Su di lui ci sono Chelsea e Barcellona.