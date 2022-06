Mason Mount, centrocampista classe 1999 di proprietà del Chelsea, resterà in Blues la prossima stagione. Nonostante diversi corteggiamenti in giro per l'Europa, con il Manchester United di ten Hag in prima fila, il numero 19 è una pedina fondamentale all'interno degli schemi di Thomas Tuchel, e si sente parte integrante del nuovo progetto, di conseguenza rimarrà a Londra. Lo riporta il Mirror.