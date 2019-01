José Mourinho non è più un dipendente del Manchester United. Dopo l'esonero, il club inglese ha chiuso il capitolo "Special One", versando nelle casse del portoghese una buonuscita da 16,6 milioni di euro. Adesso il tecnico ex Inter è libero di firmare per qualsiasi club: secondo la stampa britannica, l'ipotesi più probabile è quella di un ritorno al Real Madrid.