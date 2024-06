Mourinho a Bellingham: "Vieni con me al Fenerbahçe"

Getty Images

Dopo la vittoria della Champions League Jude Bellingham è stato protagonista di un siparietto in campo. Tutto il Real Madrid era a festeggiare la vittoria contro il Borussia Dortmund - 2-0 con gol di Carvajal e Vinicius - sul prato di Wembley c'erano anche ex giocatori, allenatori e personaggi dello spettacolo. Tra gli ospiti di Sky Sports c'era, dopo i ringraziamenti una battuta di Mou: “Ora vieni con me al Fenerbahçe” ha detto scherzando a Bellingham.

- Quando il Real Madrid ha vinto la Champions League. Sono arrivati tutti e tre insieme dall’Inghilterra per vedere la finale, e al triplice fischio sono scesi in campo a festeggiare con Jude. Con tanto di medaglia messa al collo dal figlio mentre scendeva le scale che portano dalla tribuna al campo.- Dopo aver allenato in Portogallo, Inghilterra, Spagna e Italia Mourinho riparte dalla Turchia, contratto di due anni col Fenerbahçe che gli ha messo sul tavolo un ricco contratto.. Gara dopo gara è diventato un intoccabile di Ancelotti. "Se n'è andato Benzema? Non servono sostituti, abbiamo preso Bellingham". In estate c'era chi lo prendeva per matto, ora lo applaude tutto il mondo.