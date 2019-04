José Mourinho torna a parlare del suo futuro. A margine di un evento organizzato dall'associazione portoghese degli allenatori, lo Special One ha dichiarato: "Non sto allenando in questo momento, ma tutto ciò non mi fa soffrire. Ora ho tempo per pensare ad altre cose, ma mi piacerebbe tornare ad allenare la prossima stagione. Ho scelto di non allenare fino all'inizio della prossima stagione, ho bisogno di un club e un campionato che mi motivino. Io ct del Portogallo? Fernando Santos non si preoccupi, non sono interessato per adesso, ma mi piacerebbe farlo prima di chiudere la carriera".