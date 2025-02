Mourinho accusato di razzismo, il Fenerbahce lo difende: "Calunnia patetica"

AFP via Getty Images

Non finisce mai il derby frae il, e le polemiche annesse, che hanno come epicentro, in queste ore,. Ricordiamo chedopo che il portoghese aveva detto che sulla panchina avversaria i giocatori "saltavano come scimmie". In aggiunta, secondo i dirigenti del Gala, Mou ha anche "rilasciato dichiarazioni dispregiative nei confronti del popolo turco".In difesa dello Special One, scende in campo: "Se dico che corri come un coniglio, non significa che sei un coniglio. Se dico che salti come una scimmia, non intendo che sei una scimmia".

e si è cercato di distorcerla deliberatamente. Come ogni persona di buon senso può vedere e capire, queste dichiarazioni usate da Jose Mourinho per descrivere l'eccessiva reazione dello staff tecnico della squadra avversaria alle decisioni dell'arbitro durante la partita non possono in alcun modo essere associate al razzismo.. Vorremmo informare il pubblico che useremo i nostri diritti legali riguardo a questache è stata fatta per portare la competizione fuori dal campo, cambiare l'agenda e manipolarla".