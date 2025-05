Mourinho, addio al titolo con il Fenerbahce: "Era deciso vincesse il Galatasaray". E ricorda il Triplete con l'Inter

AFP via Getty Images

Se il passato è glorioso per José, il presente è cupo. Nell'ultimo turno disputato con il suo, il portoghese si è dovuto inchinare ai rivali deldi fatti abdicando alla corsa per il titolo.A Osimhen e compagni mancano quindi solo due vittorie per riconquistare il titolo e spezzare i sogni dell'ex Inter.In queste ore è stata pubblicata un'intervista di Mou a Marca - in vista della nuova- in cui l'allenatore ripercorre quella vissuta dalla sua squadra nel 2010, viatico fondamentale per la conquista del. In essa il portoghese si è mostrato nostalgico per quello che era riuscito a ottenere allora con un gruppo che, con lui e per lui, si sarebbe buttato nel fuoco. "La sensazione che abbiamo provato alla fine della partita è qualcosa che solo noi conosciamo e che rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Non avrebbe potuto essere piùUn rapporto simbiotico quello con Milito e compagni che però mai è stato costruito con il Fener.

Eliminato dall'daie dalla coppa nazionale proprio dal, lontano dal primo posto, il Fenerbahce sta portando a termine una stagione che ricalca l'incubo deglialla sua prima annata da tecnico della squadra di Istanbul. Criticato per il gioco poco esaltante mostrato dai suoi giocatori e per alcuni gesti di tensione, come quando arrivò quasi alle mani con, tecnico del Gala, l'impatto dello Special One con il campionato turco è stato da rivedere. E il futuro è tutto da scrivere. In Portogallo rimbalza il suo nome comese la situazione dovesse degenerare con, mentre in Turchia in tanti lo stanno attaccando.

L'ex attaccante Elvirl'ha accusato di avera causa del suo: "Anzi, è un pessimo allenatore e si sta prendendo gioco di noi. Non può distruggere una squadra così con il suo ego e la sua arroganza.I numeri d'altronde gli danno ragione. Dopo aver perso con nel derby, Mourinho deve ancora raccogliere la: contro, su 18 punti ne ha ottenuti solo 3, frutto di 3 pareggi. Chiamato a commentare la sconfitta contro la squadra di, Mou se l'è presa col sistema calcio turco, ancora una volta.ha detto. Parole di rassegnazione di chi quasi non vede l'ora di smarcarsi dalla Super Lig. Travolto dalle critiche, a corto di risultati, a Mourinho non resta che aggrapparsi al passato.