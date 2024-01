Mourinho al Napoli, Moratti conferma: 'A lui piacerebbe'. E Mendes stoppa le voci dall'Arabia

José Mourinho è destinato a far parlare sempre di sé, che lo si voglia oppure. O in alternativa a farsi portavoce dello Special One, fresco di esonero da parte della Roma con 6 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, è il suo procuratore, Jorge Mendes, che ha scelto le colonne del quotidiano Record per fare il punto della situazione sul futuro del suo assistito. Perché il tecnico portoghese non sembra avere troppa voglia di rimanere fermo per troppi mesi e ha già iniziato a sondare il mercato alla ricerca della giusta opportunità.



QUALE FUTURO - "Mourinho non ha certo bisogno di presentazioni, i titoli vinti parlano per lui e non è un tecnico qualsiasi. E' un allenatore speciale, avrà sempre le sue occasioni e non avrà mai problemi a trovare un nuovo club", ha dichiarato Mendes a proposito dei molti rumors che sono spuntati sul conto del suo assistito negli ultimi giorni. In particolare quelli - che non hanno avuto tuttavia sviluppi concreti - riconducibili all’Al-Shabab, formazione che attualmente occupa una posizione di metà classifica nella Saudi Pro League ma che sarebbe stata pronta a mettere sul piatto condizioni economiche irrinunciabili. "E' così, Mourinho ha avuto l'opportunità, alcuni mesi fa, di andare in Arabia Saudita. Ha scelto di non andarci perché voleva restare sulla panchina della Roma", ha aggiunto il noto agente.



MORATTI APPROVA - Parole che confermerebbero, al contrario, i movimenti “sospetti” degli ultimi giorni dello Special One, avvistato nella mattinata di ieri all’aeroporto El Prat di Barcellona dai colleghi spagnoli e darebbero un senso alle ultime indiscrezioni del Times, secondo le quali il desiderio di Mourinho è di rimanere in Europa e di affrontare una nuova esperienza in un campionato competitivo. Nello specifico, sarebbe affascinato dalla prospettiva di proseguire la sua carriera in Serie A e l’idea di accomodarsi sulla panchina del Napoli, per la quale Aurelio De Laurentiis cerca un nuovo padrone per il futuro, sarebbe una delle più calde. Tanto da ipotizzare un incontro nei prossimi giorni tra le parti per sondare i margini di trattativa.E sull’argomento si è pronunciato pure l’ex numero uno dell’Inter Massimo Moratti, che ha condiviso due anni con Mourinho - dall’estate 2008 a quella del 2010 - conquistando due scudetti e soprattutto lo storico Triplete con la formazione trascinata dai gol di Milito e dalle giocate di Eto’o e Sneijder: "Lui farebbe impazzire tutti i tifosi, porta sempre entusiasmo e speranze. A lui farebbe piacere allenare il Napoli perché è una piazza importante e ha un progetto importante”, ha detto l’ex patron nerazzurro a Radio Kiss Kiss.