José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato a Sky Sports Uk prima della sfida col Wolverhampton di Nuno Espirito Santo, suo ex calciatore ai tempi del Porto: "Probabilmente è stato uno dei periodi più belli della mia carriera, paragonabile solo a quanto vissuto sulla panchina dell'Inter. Abbiamo vinto tutto, Nuno era il secondo di uno straordinario portiere come Vitor Baia. Siamo rimasti in contatto, è un bravo ragazzo che ora sta vivendo la sua carriera da manager un passo alla volta. Si è guadagnato il diritto di allenare in Premier vincendo la Championship".