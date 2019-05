Si fanno insistenti le voci di un possibile addio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Dopo le rassicurazioni di Agnelli, subito dopo l’eliminazione dalla Champions League, appare sempre più probabile il divorzio tra i bianconeri e il suo allenatore, capace di garantire alla bacheca juventina: 5 scudetti, 4 coppe Italia, due Supercoppe italiane. Proprio la Champions League, obiettivo dichiarato della stagione, avrebbe acuito la frattura tra le parti: una vittoria in Europa, ricercata da tempo e per la quale non sono mancati gli investimenti, a partire dall’arrivo di Cristiano Ronaldo. Tra i possibili scenari che si aprirebbero dopo la partenza di mister Max, ci sarebbe un’ipotesi particolarmente affascinante, anche per i risvolti che potrebbero generare sul pubblico dei tifosi. Potrebbe essere Josè Mourinho il sostituto? L’arrivo sulla panchina bianconera dello Special One, capace di guidare l’Inter alla vittoria della Champions, riporta Agipronews, viene quotata dal provider Microgame a 55 volte la posta, come si legge in una nota. Ma la notizia di queste ore è proprio legata all’evoluzione della quota: data in netta discesa rispetto ai giorni scorsi. Tra le altre destinazioni, le più probabili restano il PSG (quota 3.5) e l’Inter (6.5).