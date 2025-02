Mourinho, altro attacco al Galatasaray: "Se la Super Lig fosse un campionato normale, saremmo avanti di 9 punti..."

AFP via Getty Images

Ilvince e convince, tenendo il passo delcapolista. Ma pernon basta: "".I gialloblù di Istanbul continuano la loro corsa e il bel successo interno contro ilnella 24esima giornata del massimo campionato turco lo conferma, 3-1 nel quale brilla la stella di Youssef En-Nesyri (doppietta).Il Fener sale così a quota 57 punti e resta in scia al Galatasaray, primo in classifica con 60 punti, Mourinho si gode la vittoria ma non risparmia l'ennesima stoccata ai rivali, facendo seguito alle costanti polemiche arbitrali che stanno caratterizzando il presente del calcio turco. Le parole del tecnico portoghese.

- "Sono molto felice. Sapevo che la partita sarebbe stata difficile. Giovedì scorso abbiamo giocato una gara molto intensa, per questo abbiamo dovuto apportare delle modifiche alla formazione iniziale. Il nostro avversario è stato bravo oggi, il suo allenatore è stato bravo. Sapevo che sarebbe stato difficile. Siamo passati in vantaggio, ma fino a quel momento il Kasımpasa ha giocato meglio".- "Hanno giocato con un sistema che non ci aspettavamo. Non ci siamo fatti prendere dal panico dopo il 2-1 e abbiamo dominato la partita. Ne abbiamo segnati 3 e ne potevamo fare altri quattro. Tutti i giocatori rispondono positivamente, per questo motivo sono molto felice. Mi dispiace tenerne alcuni in panchina, ma nel reparto offensivo abbiamo molte opzioni Mi rattrista vedere alcuni giocatori seduti in panchina. oggi c'erano Irfan Can Kahveci, Cengiz Under, Cenk Tosun, Edin Dzeko e Saint-Maximin. Alcuni devono giocare più e più volte, stanno dando tutti il massimo e lavorano insieme. Lavorare con una squadra del genere è un piacere per ogni allenatore".

- "Se la Super Lig fosse un campionato normale, saremmo avanti di 8-9 punti".