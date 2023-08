In tutta sincerità ero convinto che José Mourinho non avrebbe cominciato il suo terzo anno alla Roma. E se, al contrario, fosse accaduto, credevo che accanto a lui non ci sarebbe stato il conterraneo e direttore generale Tiago Pinto. Invece, non solo sono ancora entrambi in giallorosso, ma andranno a scadenza insieme a fine stagione., teme che in Italia possano riaccadere o riaccendersi situazioni tali da penalizzare il suo lavoro di allenatore.Non credo che Mourinho stia cercando un pretesto per essere mandato via prima dell’inizio del campionato o, peggio, esonerato dopo qualche giornata, ma che sia ovviamente avvilito dai mancati arrivi. Prima di altri, da quelli di Morata e Scamacca., bravo eppure un po’ usurato, vincente solo per competizioni secondarie, ai margini perfino di quel gruppo di squadre italiane che vanno nell’Europa che conta.Sono un “mouriniano” di ferro, eppure temo che anche per José sia arrivata la stagione in cui non si riesce più a convincere gli altri della necessità di essere competitivi.con il successo in Conference League e la finale di Europa League. Ma lo scudetto, quello, è rimasto solo una pia illusione e Mourinho sa che solo un’impresa di quelle dimensioni lo farebbe essere re di Roma e/o un allenatore tornato ai fasti dell’Inter. Ma forse è tardi, forse non si può più. E Mou è triste, solitario y final.