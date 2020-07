Il posticipo del Monday Night della 33esima giornata di Premier League regala una sfida tra due club di grande tradizione ma protagonisti di un'annata in chiaroscuro. Tottenham contro Everton è anche il confronto diretto tra degli allenatori più vincenti in Europa degli ultimi 15 anni, José Mourinho e Carlo Ancelotti. E lo Special One, in sede di presentazione, ha dispensato parole al miele per il suo prossimo avversario.



"Penso che chiunque nel calcio ammiri Carlo come allenatore e come persona e chi non lo conosce come persona, lo conosce come allenatore. A me come persona piace moltissimo, è stato ed è ancora uno dei migliori allenatori al mondo degli ultimi vent'anni. Penso che sia un privilegio per la Premier aver ritrovato Carlo e che sia un privilegio per l'Everton averlo come allenatore. Ho avuto la fortuna di trascorrere del tempo con lui, penso che sia un tipo fantastico per cui penso che violerò l'obbligo di mantenere un metro di distanza per abbracciarlo".